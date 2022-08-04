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Dünya Taliban yakaladı, DAEŞ sorumlusu itiraf etti! İşte Türkiye'deki faaliyetleri...
Dünya

Taliban yakaladı, DAEŞ sorumlusu itiraf etti! İşte Türkiye'deki faaliyetleri...

Taliban yönetimi birkaç gündür DAEŞ militanları ile yaşadığı çatışmalarda örgütün sözde Horasan Vilayeti sorumlularından olan "Hanzala" kod adlı Muhammed Eyüb'ü yakaladı. Terörist Eyüb, DAEŞ'li militanları Türkiye'ye götürüp kalacak yer, yemek ve silah ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 23:24:00 - 2022-08-04 23:34:43
Taliban yakaladı, DAEŞ sorumlusu itiraf etti! İşte Türkiye'deki faaliyetleri...

Taliban, terör örgütü DAEŞ'in hücrelerine yönelik düzenlediği operasyonda dört teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda örgütün sözde Horasan Eyaleti sorumlularından olan "Hanzala" kod adlı Muhammed Eyüb canlı ele geçirildi.

Muhammed Eyüb'ün sorgusunu Taliban istihbarat birimleri yaptı.

Türkiye itirafı!

Terör örgütü DAEŞ'in elebaşılarından Muhammed Eyüb, Afganistan'daki DAEŞ'lilerin başka ülkelere gönderilmesinden sorumlu olduğunu itiraf etti.

Örgütün Afganistan–İran sınırındaki Nimruz eyaletinde yapılandığını buradan da teröristlerin İran'a geçirildiğini itiraf eden Muhammed Eyüb, son durağın Türkiye olduğunu söyledi:

Nimruz Sınır Kapısı üzerinden İran'a, oradan da Türkiye'ye IŞİD militanlarının gönderilmesinden sorumluyum. Onlara kalacak yer, yemek, su ve silah buluyorum.

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