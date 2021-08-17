  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kanada'dan Taliban açıklaması
AB, insan haklarına saygı gösterildiği takdirde Taliban ile işbirliği yapacak
İsrail Esad rejimine ait mevzileri vurdu
Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı
Gündem Taliban üzerinden Şeriat'ı karalama kampanyasına Türk oyuncular da katıldı!
Gündem

Taliban üzerinden Şeriat'ı karalama kampanyasına Türk oyuncular da katıldı!

Sözde kadın hakkı savunucularının, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi üzerinden Şeriat'ı çarpıtarak hedef alma kampanyasına Hazal Kaya, Funda Eryiğit ve Ezgi Mola da katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 23:29:00 -
Taliban üzerinden Şeriat'ı karalama kampanyasına Türk oyuncular da katıldı!

 Yeniakit.com.tr 

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden sonra, sözde kadın hakkı savunucvuları Taliban'ın 'Şeriat' uygulayıp, kadınların bütün haklarını ellerinden alacaklarını öne sürmüşlerdi.

Sosyal medya hesabından çarpıtma bilgilerle Şeriat'ı hedef alanlara, Hazal Kaya, Funda Eryiğit ve Ezgi Mola da katıldı. Kullandıkları hesaplardan Afgan kadınlarının 'Şeriat' uygulanması sebebi ile haklarından olacağını öne süren Türk oyuncuların paylaşımları şöyle:

Öte yandan bugün basın açıklaması düzenleyen Taliban yöneticileri, İslami ölçüler kapsamında ülkedeki kadın haklarını krouyacaklarını belirtmişlerdi. Taliban tarafından bugün yapılan açıklamada kadın haklarına yönelik şu ifadeler kullanıldı:

"İslam Emirliği kadınların haklarına şeriat çerçevesinde bağlıdır. Bizim kadınlarımız Müslümandır. Onlar da şeriat çerçevesinde yaşamaktan mutlu olacaklardır. İslam ülkemizde en önemli değerdir. Hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı. Kadınlarımızın hakları var ve bu haklardan faydalanabilecekler. Eğitim, sağlık ve diğer alanlara katılmaya hakları var. Kadınlar, İslam çerçevesi dahilinde çalışabilecekler. Ve okula gitmelerine de izin vereceğiz. Kadınlar, çok faal olacaklar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay