Taliban soruşturma isteyecek! Batı öldürdüğü siviller için tazminat ödesin

Yerel basının aktardığı haberlere göre İngiltere, Afganistan’da ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı sivillere tazminat ödemeyi düşünüyor.



Söz konusu düşünce, Taliban’ın ilan ettiği ‘Afganistan İslam Emirliği’ (AİE) tarafından da olumlu bulundu. AİE yetkilileri, 20 yıllık savaş sürecinde Afganistan’da sivillerin ölmesine ve zarar görmesine neden olan saldırılarda yer alan dış güçlerin, halka tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.



Yetkililer, savaş boyunca ülke genelinde zarar gören tüm sivillere ait kayıtların tutulduğunu, ödenecek tazminatların bu sivillere doğrudan aktarılabileceğini kaydetti. ABD öncülüğündeki Batılı güçlerce 2001 yılında başlatılan işgal ve sonrasındaki 20 yıllık süreçte yüz binlerce sivil öldürüldü, ya da yaralandı.



Taliban yönetiminin tazminat talepleri için uluslararası kurumlara başvuru yapıp, gerekli soruşturmanın yapılmasını isteyeceği belirtildi.