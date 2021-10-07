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Dünya Taliban sessizliğini bozdu! Flaş adım atıldı: Dağıtıma başlandı
Dünya

Taliban sessizliğini bozdu! Flaş adım atıldı: Dağıtıma başlandı

Afganistan'da yönetimi devralan Taliban, ülke genelinde pasaport dağıtımına yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 12:16:00 -
Taliban sessizliğini bozdu! Flaş adım atıldı: Dağıtıma başlandı

Taliban yönetimi, Afganistan'da 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başladı.

Taliban ''geçici hükümetinin'' İçişleri Bakanlığı Pasaport Genel Müdürü vekili Alem Gül Hakkani, ilk etapta tüm işlemleri tamamlanan 25 bin pasaportun dağıtımının yapılacağını söyledi.

Daha önce günlük 3 bin pasaport dağıtıldığını ifade eden Hakkani, bu sayıyı ileriki günlerde 6 bine yükseltmeyi planladıklarını belirtti.

Hakkani, daha önce Pasaport Genel Müdürlüğünde çalışan kadın personelin geri çağırıldığını kaydetti.

Taliban ''geçici hükümetinin'' İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Hosti, pasaportların ''Afganistan İslam Cumhuriyeti'' adıyla dağıtılacağını vurguladı.

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