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Taliban pusu kurdu! Ölüler var

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesinde, operasyondan dönen askeri konvoya pusu kurdu. Pusu sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

01 Mart 2019 Cuma 15:18
Taliban pusu kurdu! Ölüler var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesindeki operasyondan dönen askeri konvoya kurduğu pusu sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

Sançarak Kaymakamı Nakibullah Dakik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede birkaç gündür Taliban'a yönelik operasyonun devam ettiğini belirtti.

4 ölü

Operasyonu tamamlayan askerlerin konvoy halinde Sar-i Pul merkezine doğru giderken Sançarak ilçe merkezi çıkışında militanların pususuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Dakik, militanların saldırısında 4 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Dakik, saldırının ardından çıkan çatışmada Talibanın da kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 5 tankın kullanılamaz hale geldiği, 3 askerin esir alındığı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:18
  1. Taliban
  2. Afganistan
  3. pusu

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 1 sa önce
    Rusya ve ABD nin yıllar önce Afganistana götürdüğü demokrosi hala meyvelerini vermeye devam ediyor .

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