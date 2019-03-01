Taliban pusu kurdu! Ölüler var Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesinde, operasyondan dönen askeri konvoya pusu kurdu. Pusu sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesindeki operasyondan dönen askeri konvoya kurduğu pusu sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi. Sançarak Kaymakamı Nakibullah Dakik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede birkaç gündür Taliban'a yönelik operasyonun devam ettiğini belirtti. 4 ölü Operasyonu tamamlayan askerlerin konvoy halinde Sar-i Pul merkezine doğru giderken Sançarak ilçe merkezi çıkışında militanların pususuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Dakik, militanların saldırısında 4 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Dakik, saldırının ardından çıkan çatışmada Talibanın da kayıp verdiğini söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 5 tankın kullanılamaz hale geldiği, 3 askerin esir alındığı iddia edildi.

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