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Dünya Taliban militanları lunaparkta doyasıya eğlendi
Dünya

Taliban militanları lunaparkta doyasıya eğlendi

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban militanları, başkent Kabil'de bulunan bir lunaparkta çarpışan arabalara ve atlıkarıncaya binip eğlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 04:31:00 -

Afganistan'da ABD'nin çekilme sürecinin başlamasının ardından ilerleyişe geçen Taliban, çok kısa bir sürede yönetimi ele geçirdi.

Vilayet merkezlerine yönelen Taliban, son olarak başkent Kabil'e girdi.

Tabilan yönetiminin başlamasıyla ülkede hareketli saatler yaşandı.

Özellikle başkent Kabil'de Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen Afganlar, ülkeyi terk etmeye başladı.

Lunaparkta eğlendiler

Kabil Havalimanı'nda trajik görüntüler ortaya çıkmasına neden olan Taliban militanları bugün lunaparkta eğlenirken görüntülendi.

Görüntülerde militanlar, silahlarıyla birlikte çarpışan arabalara ve atlıkarıncaya biniyor.

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