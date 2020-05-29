  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Taliban militanları Afgan güçlerine saldırdı: 14 ölü

Afganistan’ın Paktiya ilinde Taliban militanlarının Afgan sınır polisi karakoluna düzenlediği saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:53:46 -
Taliban militanları Afgan güçlerine saldırdı: 14 ölü

Afganistan’ın Paktiya ilinde Taliban militanlarının Afgan sınır polisi karakoluna düzenlediği saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.


Taliban militanları ülkenin doğu ili Paktiya’nın Dand-e Patan ilçesinde Afgan sınır polisi karakoluna saldırarak 14 askeri öldürdü. Afganistan Savunma Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaparak “Taliban ateşkesi ihlal etti” dedi. Açıklamada ölü sayısını 14 kişi olduğunu teyit eden savunma bakanlığı, 3 daha askerin yaralandığını duyurdu.


Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid ise olayda bir askerin yakalandığını söylerken “Saldırıda 2 asker şehit oldu” bilgisini aktardı. Mujahid, “Son zamanlarda düşman kuvvetleri, askerlerin sahasına üstünlük sağlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı