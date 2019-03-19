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Taliban militanları Afgan askerlerini esir aldı

Taliban militanları Afganistan’da 58 askeri esir aldığı bildirildi. Askerlerin serbest bırakılması için çalışmalar devam ediyor

19 Mart 2019 Salı 14:46
Taliban militanları Afgan askerlerini esir aldı

Taliban militanlarının,Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesinde 58 Afgan askerini esir aldığı bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Kais Mengel, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab ilçesindeki askeri karakollara saldırı düzenlediğini söyledi.

Bazı karakollar örgüt elinde olabilir

Saldırının ardından 58 Afgan askerinin örgüt tarafından esir alındığını ifade eden Mengel, askerlerin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu birkaç askeri karakolun örgüt kontrolüne geçtiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:46
  1. Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Kais Mengel
  2. Afganistan
  3. Taliban

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