Taliban militanları Afgan askerlerini esir aldı Taliban militanları Afganistan’da 58 askeri esir aldığı bildirildi. Askerlerin serbest bırakılması için çalışmalar devam ediyor

Taliban militanlarının,Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesinde 58 Afgan askerini esir aldığı bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Kais Mengel, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab ilçesindeki askeri karakollara saldırı düzenlediğini söyledi. Bazı karakollar örgüt elinde olabilir Saldırının ardından 58 Afgan askerinin örgüt tarafından esir alındığını ifade eden Mengel, askerlerin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu birkaç askeri karakolun örgüt kontrolüne geçtiği iddia edildi.

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