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Dünya Taliban lideri kim? Taliban'ın başında kim var?
Dünya

Taliban lideri kim? Taliban'ın başında kim var?

Mevlevi Hibetullah Ahundzade kimdir? Taliban, Afganistan’ın başkenti Kabil’e girdi. Bu olayın ardından binlerce kişi ülkeden kaçmaya başladı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Taliban’ın ne olduğu, liderinin ismi araştırılmaya başlandı. Peki, Taliban lideri kim?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 14:18:00 -
Taliban lideri kim? Taliban'ın başında kim var?

Afganistan’da sular durulmuyor. Taliban, Kabil’e girdi ve binlerce Afgan ülkeden kaçmak için yollara döküldü. Afganistan’da yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte pek çok kişi  Taliban’ın ne olduğunu, kim tarafından kurulduğunu ve liderinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Taliban lideri kim? Taliban'ın başında kim var?

Taliban çoğunluğu Afganistan'ın en kalabalık etnik grubu Peştunlardan oluşan bir gruptur. Taliban, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin ardından Sovyet güçlerinin 1989'da geri çekilmesinden sonra Afganistan'daki merkezi hükûmetlerin zayıflıklarından yararlanarak iktidara gelmiş ve ülkenin büyük bölümünü kontrolü altında tutmuştur. Temellerini Pakistan'daki medreselerde eğitim görmüş, savaştan kaçan Peştun mülteciler oluşturur.

Taliban'ın lideri 2016 yılından bu yana Mevlevi Hibetullah Ahundzade'dir.

Mevlevi Hibetullah Ahundzade kimdir?

Mevlevi Hibetullah Ahundzade talibanın lideridir. Mevlevi unvanını kullanmaktadır. İnsansız hava aracı saldırısında ölen Ahtar Mansur'un yerine 2016 yılının mayıs ayında Taliban lideri olmuştur. Ayrıca Taliban Ahundzade'ye, iki selefinin kullandığı "Müminlerin emiri" anlamına gelen emir-el müminin lakabını vermiştir 3 Haziran 2020 günü COVID-19 sebebiyle öldüğü iddia edilmiştir. Ancak Taliban yetkilileri bu iddiayı yalanlamıştır.

 

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