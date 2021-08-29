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Gündem Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi
Gündem

Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin nerede olduğuna ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 14:46:00 -
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde olduğu iddia edildi.

Afganistan'da yayın yapan Ariana News'in haberinde, Hibetullah'ın 4 gün önce Kandahar'a geldiği ileri sürüldü.

Hibetullah'ın Kandahar'da Taliban'ın önde gelen isimleriyle Afganistan'ın geleceği ve ülkede kurulacak hükümet hakkında görüştüğü belirtildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, daha önce yaptığı basın açıklamasında, grubun lideri Hibetullah'ın yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacağını söylemişti.

Taliban'ın Kabil'i kontrolü altına almasının ardından grubun Katar'da bulunan bazı liderleri Kandahar'a gitmişti.

Molla Hibetullah Ahundzade kimdir?

Önceki Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un ABD'nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmesinin ardından 25 Mayıs 2016'da Taliban liderliğine Molla Hibetullah Ahundzade seçildi.

1980'lerde Sovyet işgaline karşı savaşan gruplara katılan 60 yaşındaki Ahundzade, Molla Mansur'un yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ahundzade'nin Mayıs 2016'da ortadan kaybolmasına kadar 15 yıl boyunca Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir köyde din dersleri ve vaazlar verdiği ifade ediliyor.

Molla Hibetullah Ahundzade'nin yaygın olarak bilinen ve Taliban tarafından yayımlanan tek bir fotoğrafı bulunuyor. Taliban lideri, daha önce grubun yargı sisteminin baş yargıcı olarak çalışıyordu.

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