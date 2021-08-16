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Dünya Taliban kontrolü ele geçirince Almanya'dan Afganistan itirafı geldi!
Dünya

Taliban kontrolü ele geçirince Almanya'dan Afganistan itirafı geldi!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki durumu yanlış değerlendirdiğini söyleyerek itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 19:11:00 - 2021-08-16 19:25:52
Taliban kontrolü ele geçirince Almanya'dan Afganistan itirafı geldi!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki durumu yanlış değerlendirdiği itirafında bulundu. Öte yandan Maas, Almanya'nın Afganistan'daki tutumunu Mali'deki diğer misyonlarla karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydetti.

Heiko Maas, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Geçiştirilecek bir şey yok, hepimiz, federal hükümet, istihbarat servisleri, uluslararası toplum durumu yanlış değerlendirdik." dedi.

'Müzakere' açıklaması

Afganistan hükümetinin bazı üyelerinin Doha'da bulunduğunu belirten Maas, bazılarının ise Taliban ile ülkede iktidar devrini müzakere etmek için kaldığını dile getirdi.

Maas ayrıca, Almanya'nın Afganistan'daki tutumunu Mali'deki diğer misyonlarla karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydetti.

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