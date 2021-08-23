Taliban 'kırmızı çizgimiz' diyerek açıkladı! Tehdit gibi uyarı

Geçtiğimiz hafta Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban, ülkenin çoğunluğunda kontrolü sağlamış durumda.

Taliban'ın başkenti girmesi kentteki havalimanında başlayan insanı kriz devam ederken Taliban'dan flaş bir açıklama geldi.

Batılı güçlerin geri çekilme için 31 Ağustos'a kadar sürelerinin olduğunu anımsatan Taliban sözcüsü Dr Suhail Shaheen, bu sürenin uzatılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Bu tarihin 'kırmızı çizgi'leri olduğunun altını çizen Shaheen, bu sürenin uzatılmasının 'sonuçları' olacağını belirtti.

İngiliz SKY News'a konuşan sözcü 'ABD veya İngiltere tahliyelere devam etmek için ek süre talep ederse cevabımız hayır olacak' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, tüm Amerikalıların ülkeyi terk etmesi için 31 Ağustos'a kadar bir son tarih belirlemiş, ancak İngiltere, herkesi tahliye etmek için iki haftaya daha ihtiyaç olduğu konusunda ısrarcı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise G7 liderleriyle olası bir süre uzatma hakkında görüşme kararı almıştı.



Biden yönetimi dün, 2. Dünya Savaşı sonrası 1952'de oluşturulan ve özel hava yolu şirketlerinden acil durumlarda ABD Savunma Bakanlığı'nın hava ikmal gereksinimlerini desteklemesini talep eden Sivil Rezerv Hava Filosu'nu devreye sokma kararı almıştı.

Kabil'deki tahliyeleri hızlandırmak adına atılan bu adım hakkında konuşan Pentagon Sözcüsü John Kirby, Sivil Rezerv Hava Filosu'nun devreye sokulmasının ticari uçuşlara büyük bir etkisinin beklenmediğini belirtmişti.

Kirby, bu uçakların Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na uçmayacağını, Kabil'den tahliye edilerek üslere getirilenleri ABD'ye taşıyacağını ifade etmişti.