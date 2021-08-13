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Dünya Taliban, Kandahar ve Leşkergah'ı da ele geçirdi
Dünya

Taliban, Kandahar ve Leşkergah'ı da ele geçirdi

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ve Leşkergah ile 13'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 07:40:00 - 2021-08-13 07:42:23
Taliban, Kandahar ve Leşkergah'ı da ele geçirdi

Afgan yetkililer, ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar vilayetinin merkezini ve Leşkergah ilinin, Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ve Leşkergah ile 13'e yükseldi.

Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de çarşamba Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

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