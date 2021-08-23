Taliban: Kadınlar hicab giyme zorunluluğu dışında tüm haklara sahip olacak

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Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Batı medyasında yer alan Afganistan'daki insanların Taliban savaşçıları tarafından tehdit edildiğine dair haberleri yalanlayarak, kadınların hicab giyme zorunluluğu dışında diğer ülkelerdeki kadınlarla aynı haklara sahip olacaklarını açıkladı.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'da tahliyeler sürerken, ülkedeki kadın hakları da uluslararası kamuoyunda en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Batı medyasının, kadınların hayatlarının tehlikede olduğunu, eğitim, çalışma haklarının elinden alınacağını söylemesine karşın Taliban, kadınların hiçbir şekilde bu haklardan yoksun bırakılmayacağını belirtiyor.

İnsanların tehdit edildiğine dair haberlere yalanlama

Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Taliban savaşçılarının kapı kapı gezerek insanları tehdit ettiği, eski hükümet çalışanlarını aradığı ve bazı vilayetlerde kız çocuklarının okullarının kapatıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

'Kadınlar tüm haklara sahip olacak'

Ülkede kontrolü ele geçirdikten sonra yapılan ilk basın açıklamasında Afganistan'da şeriat yönetiminin olacağını bildiren Taliban, kadınların hicab giymek zorunluluğu dışında tüm haklara sahip olacağını belirtti.

Kadın öğretmenler ve gazetecilerin işe döndüğünü söyleyen Şahin, "Hiçbir şeyi kaybetmeyecekler. Sadece hicab giymiyorlarsa, giymek zorunda olacaklar. Kadınlar sizin ülkenizdeki kadınlarla aynı haklara, sadece hicab takarak, sahip olacaklar" dedi.