Taliban Kabil Havalimanı’nda çalışan kadınlara çağrı yaptı
Kabil Havalimanı’nın kadınlar dahil tüm çalışanlarının, Taliban’ın çağrısı üzerine işlerine döndüğü açıklandı.
Kabil Havalimanı’nın kadın çalışanlarından biri olan Zahra Amiri, Tolo News televizyonuna açıklamasında, “İşe dönmemizi istemelerine sevindik. Artık hükümetin maaşlarımızı ödemesini istiyoruz” ifadesini kullandı.
Lida adında bir diğer çalışan, Taliban’ın iktidara gelmesiyle işlerine ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, “Şimdi ücretsiz çalışıyoruz” dedi.
Sınır polisinin de işlerine döndüğünü ama medyaya konuşmayı reddettiği ifade edilen haberde Taliban’ın da bu konuyla ilgili açıklama yapmayı reddettiği belirtildi.
Tolo News, devlet çalışanlarının büyük kısmının işlerine döndüğünü kaydetti.