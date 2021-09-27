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Dünya Taliban ilk savaş ilanını o ülkeye yaptı! Vururuz tehdidi
Dünya

Taliban ilk savaş ilanını o ülkeye yaptı! Vururuz tehdidi

Taliban hükümetinin 'Başbakan Yardımcısı Vekili' Abdulgani Birader, Tacikistan'ı açık açık tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 07:59:00 - 2021-09-27 09:00:30
Taliban ilk savaş ilanını o ülkeye yaptı! Vururuz tehdidi

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin 'Başbakan Yardımcısı Vekili' Abdulgani Birader, Tacikistan'ı Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Birader, 'Tacikistan iç işlerimize karışıyor. Her eylemin bir karşılığı olur.' açıklamasında bulundu. Böylelikle Taliban'ın ilk tehdit ve savaş ilanını yaptığı ülke Tacikistan oldu.

ANI News'in haberine göre, Al Jazeera televizyonuna konuşan Birader, "Tacikistan iç işlerimize karışıyor. Her eylemin bir karşılığı olur." dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, güvelik tehditleri nedeniyle "binlerce savaşçıyı Tacikistan sınırındaki Takhar'a sevk ettiklerini" belirtmişti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da 17 Eylül'de başkent Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında yaptığı konuşmada, "Tehditlerin sorumluluk bölgemize sızma olasılığını önlemek için Afganistan çevresinde güvenlik koridoru oluşturmaya çağırıyorum." ifadesini kullanmıştı.

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