Taliban ilerlerken kritik Türkiye açıklaması geldi

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Türkiye'nin Kabil havalimanının güvenliğini sağlaması ile ilgili "Türkiye'yi, her zaman çok kritik bir bölgesel aktör olarak memnuniyetle karşılarız" dedi.

Ramin, Büyükelçilikte düzenlenen toplantıda, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin, Türkiye-Afganistan ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları yanıtladı.

Kabil'deki havalimanının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolüne ilişkin Ramin, "Türkiye'nin Afganistan'daki önemli misyonunun devamı fikri, Afganistan'da barış ve istikrarın korunmasını ve güçlendirilmesini sağlamaktır." dedi.

Afganistan'ın barış ve istikrarının "bölgesel istikrarsızlık" ve "göç akışı" ile bağlantılı olduğunu söyleyen Ramin, Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlamadaki konumunun iki ülke arasındaki tarihi güvenden geldiğini anlattı.

Ramin, "Türkiye'nin (Kabil'deki) havalimanındaki varlığı, bir askeri varlık olmayacak. Bu, barış ve istikrarı destekleyen barışçıl bir görev." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ramin, Türkiye'nin Kabil'deki havalimanındaki genişletilmiş misyonunun Afganistan hükümetinin yanı sıra ABD başta olmak üzere diğer NATO üyesi ülkelerin desteğini almaya devam edeceğini de belirtti.

Havalimanında 5 güvenlik katmanı olacak

Havalimanındaki görevin yaklaşık 5 güvenlik katmanından oluştuğuna değinen Ramin, "Bunların 4'ü Afgan güvenlik güçlerince idare edilecek. Türkiye ise havalimanının içinde olacak. Ve tabii ki havalimanını kullanan sivillerin güvenliğinin sağlandığından emin olmak için hava savunması da olacak." diye konuştu.

Türkiye'yi memnuniyetle karşılarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon canlı yayınında, Afganistan'a ilişkin değerlendirmeleri hakkındaki bir soru üzerine Ramin, "Geçen yıllar boyunca, özellikle de son birkaç hafta içinde, Afganistan'a ilişkin gözle görülür şekilde sergilediği sağlam duruş için Türkiye'ye çok ama çok müteşekkiriz." dedi.

Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'a ilişkin değerlendirmelerini dün izlediğini aktararak, "Türkiye'yi her zaman çok kritik bir bölgesel aktör olarak memnuniyetle karşılarız." değerlendirmesinde bulundu.

Barış ve istikrar içinde bir Afganistan'ın, bölgenin güvenliği açısından önemini vurgulayan Ramin, Afganistan'da ve bölgede barış ve istikrara izin verilmesini sağlamak için Türkiye'nin yürüteceği aktif diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.