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Dünya Taliban ile Pakistan arasında çatışma! Ölü askerler var
Dünya

Taliban ile Pakistan arasında çatışma! Ölü askerler var

Afganistan ile Pakistan arasındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda çatışma çıktı. Meydana gelen olayda 3 Pakistan askeri öldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 16:58:00 -
Taliban ile Pakistan arasında çatışma! Ölü askerler var

Afganistan ile Pakistan arasındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda, Pakistan askerlerinin kadınlara kötü muamelesi nedeniyle çatışma çıktığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Kandahar vilayetindeki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda Taliban'ın 'Afganistan İslam Emirliği'ne bağlı sınır birlikleri ile Pakistan askerleri arasında çatışma çıktı.

Bölge kaynakları, Pakistan askerlerinin sınırı geçen Afgan kadınlara kötü muamelede bulunduğunu ve müdahale ettiğini, bunun üzerinde Afgan güçlerinin olaya dahil olduğunu aktardı.

Afgan güçlerinin olaya müdahil olmasının ardından çıkan çatışmada 3 Pakistan askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban kaynakları olayı doğrularken, Pakistan tarafından sınır hattında yaşananlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında, Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapılarında yer yer gerginlikler yaşanıyor.

Özellikle Kandahar'daki Spin Boldak ve Nangarhar'daki Torham kapılarında yaşanan gerilimlere, Pakistan'ın geçişe dair kısıtlamalarının sebep olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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