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Dünya Taliban hükümeti: Dünyayla ilişkilerimiz İslam hukukuna göredir
Dünya

Taliban hükümeti: Dünyayla ilişkilerimiz İslam hukukuna göredir

Afganistan İslam Emirliği Dini Lideri Molla Hibetullah Ahundzade, hükümetlerinin dünya ile ilişkilerinin sadece şeriat kuralları ve İslam ışığında olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 17:50:00 -
Taliban hükümeti: Dünyayla ilişkilerimiz İslam hukukuna göredir

Afganistan İslam Emirliği Dini Lideri Molla Hibetullah Ahundzade, hükümetlerinin dünya ile ilişkilerinin sadece şeriat kuralları ve İslam ışığında olduğunu vurguladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ahundzade, 205. El Bedir Askeri Kolordusu'nu ziyareti sırasında bazı komutanlarla bir araya geldi.

Ahundzade, burada yaptığı konuşmada "Dünya ile ilişkilerimiz şeriat kurallarına dayalıdır ve bizim için başka hiçbir faktör kabul edilemez. Kendinizi hazırlamalı, eğitiminizi disipline etmeli ve üslerinizde şeriat kurallarına uymalısınız." dedi.

Toplantının sonunda Ahundzade, tüm mücahitlerin ve milletin esenliği için dua etti ve her koşulda onlara destek sözü verdi. (İLKHA)

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