Taliban heyeti Türkiye'de! İşte ziyarete ilişkin ilk kareler

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Ankara'ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile biraraya gelecek

Bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak olan Muttaki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.