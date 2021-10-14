  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taliban heyeti Türkiye'de! İşte ziyarete ilişkin ilk kareler
Gündem

Taliban heyeti Türkiye'de! İşte ziyarete ilişkin ilk kareler

Afganistan'da işgali sona erdirerek kontrolü ele geçiren Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Türkiye'ye geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 17:02:00 -
Taliban heyeti Türkiye'de! İşte ziyarete ilişkin ilk kareler

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Ankara'ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile biraraya gelecek

Bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak olan Muttaki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı: İmamoğlu'na makam odası hazırlamışlar
Gündem

CHP'nin TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı: İmamoğlu'na makam odası hazırlamışlar

CHP'li İBB çalışanlarının TÜGVA'nın Adalar'daki hizmet binasını tahliye girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı. O gece yaşananları aktaran T..
Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?
Ekonomi

Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?

Marmaray'da, metroda internet ücretsiz mi? Marmaray’da ücretsiz internet ne zaman başlayacak? Marmaray’a internet ücretsiz mi? Marmaray’da i..
Yeni dizi Destan'dan bomba fragman!
Medya

Yeni dizi Destan'dan bomba fragman!

Merakla beklenen Destan dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay