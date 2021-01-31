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Dünya Taliban heyeti İran'da!
Dünya

Taliban heyeti İran'da!

Taliban heyeti, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 15:43:00 -
Taliban heyeti İran'da!

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesine göre, Cevad Zarif ile Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyet, Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi.

Görüşmede Zarif, "Tüm etnik ve siyasi grupları kapsayıcı bir hükümetin kurulması fikrini önemsiyoruz. Kapsayıcı bir hükümet oluşturulması, katılımcı bir hükümet içinde olmalıdır. Süreç; Anayasa, kurumlar ve temel yasalar dikkate alınarak oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gruplar arasındaki görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Zarif, ülkedeki işgal ve savaşın Afganistan halkına zor günler yaşattığına işaret ederek, barış sürecinin ivedilikle uygulamaya geçmesini umut ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Afganistan'daki durum, Afganlar arası görüşmeler, Doha Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve Afganistan ile bölgede barış ve güvenliğin gerekliliği konuları ele alındı."

Vardak, iki ülkeye ilişkin konuların değerlendirildiği görüşmenin olumlu geçtiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Berader liderliğindeki heyetin, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Berader liderliğindeki heyet, 27 Ocak'ta İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüştü.

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