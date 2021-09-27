Taliban dünyaya ilan etti: Onu öldürdük
Taliban, DAEŞ'in Afganistan lideri Ebu Ömer Horasani'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Taliban,DAEŞ'in Afganistan lideri Ebu Ömer Horasani'nin Taliban tarafından öldürüldüğünü doğruladı.
Horasani, Nisan 2017'de DAEŞ'in Afganistan lideri Abdulhasib Logari'nin öldürülmesinin ardından IŞİD'in Afganistan lideri olmuştu.
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinden DAEŞ yapılanmasını yöneten Ebu Ömer Horasani, Mayıs 2020'de Kabil-Nangarhar arası bir bölgede ABD ve eski Kabil yönetimi güçlerince yakalanıp hapsedilmişti.
Taliban'ın Afganistan'daki il merkezlerini ve hapishaneleri ele geçirdiği dönem olan 17 Ağustos'ta bir hapishanede ele geçirdiği Ebu Ömer Horasani'yi idam edildiği iddia edilmişti.
'Taliban doğruladı'
Wall Street Journal'ın ve Mayadin TV'nin bu iddiaları yeniden gündeme taşıması üzerine Taliban iddiaları doğrulayarak DAEŞ lideri Ebu Ömer Horasani'yi idam ettiklerini doğruladı.
Afganistan'da DAEŞ'in ortaya çıktığı 2015 yılından bu yana Taliban ile örgüt arasında çatışmalı süreç başlamıştı.
Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler helikopterlerle tahliye edildi Taliban'dan kaçan IŞİD'liler helikopterlerle tahliye edildi
ABD'nin ve eski Kabil yönetiminin Taliban'a karşı IŞİD'e destek olduğu çeşitli taraflarca sıklıkla iddia edilmişti. Birkaç yıl içerisinde Taliban'a karşı giriştiği savaşı kaybeden DAEŞ oldukça gerilemiş ve 2019 itibariyle ülkede alan hakimiyetini tamamen yitirip oldukça zayıflayarak yer altına geçmişti.
Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesinin ardından IŞİD, Taliban'ı İslam dışı gördüklerine ve Taliban'a karşı savaşlarını sürdüreceklerine dair açıklamalarını yinelemişlerdi.
Kaynak: Mepa News