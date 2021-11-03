Taliban dünyaya ilan etti: O ismi kaybettik

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen DAEŞ saldırısında Taliban komutanlarından Mevlevi Hamdullah Muhlis'in öldüğü bildirildi.

Bölge kaynakları, dün öğle saatlerinde başkentteki Serdar Muhammed Davud Han Askeri Hastanesi'ne DAEŞ tarafından bir saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda, hastane içerisinde aralarında sivillerin de olduğu 25 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

"Taliban komutanı çatışmada öldü"

Saldırı sonrasında bölgeye sevk edilen 'Afganistan İslam Emirliği'ne bağlı özel kuvvetler, saldırıyı düzenleyen DAEŞ mensuplarıyla çatışmaya girdi.

Taliban bağlantılı kaynaklar, hastaneye helikopterle sevk edilen özel birliklerin görüntülerini servis etti:

Yerel kaynaklar, Taliban'ın Kabil askeri birlik komutanlarından olan Mevlevi Hamdullah Muhlis'in de çıkan çatışmada öldürüldüğünü ifade etti.

DAEŞ saldırısı esnasında bölgede bulunmayan Mevlevi Muhlis, saldırıyı önlemek üzere bölgeye sevk edilen Taliban güçleri ile beraber hastaneye gitti. Muhlis, dahil olduğu çatışmada öldü.

Taliban bağlantılı kaynaklar da, Muhlis'in çatışmada öldüğü bilgisini doğruladı.

Mevlevi Muhlis, 15 Ağustos 2021 tarihinde başkent Kabil'e giren ve eski hükümetten yönetimi devralan Taliban komutanları arasındaydı.

Muhlis'in Başkanlık Sarayı'ndaki görüntüleri dünya medyasında da gündem olmuştu.

Kaynak: Mepa News