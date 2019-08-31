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Taliban dört koldan saldırı başlattı!

Taliban militanları, Afganistan'ın Kunduz kentini ele geçirmek için dört koldan saldırı başlattı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:33
Taliban dört koldan saldırı başlattı!

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentine saldırdı.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni, AA'ya yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Kunduz kent merkezini ele geçirmek için dört koldan saldırı başlattığını belirtti.

Çatışma yaşandı

Saldırının ardından çıkan çatışmanın devam ettiğini ifade eden Hüseyni, çatışmada çok sayıda militanın öldürüldüğünü söyledi.

Hüseyni, özel kuvvetlerin kent merkezinde operasyon başlattığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu kent merkezindeki birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdikleri iddia edildi.

Taliban militanları, dört sene önce de Kunduz merkezine düzenlediği saldırı sonucu kent merkezinin kontrolünü kısa süreliğine ele geçirmişti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:33
  1. Taliban militanları
  2. Afganistan
  3. Taliban
  4. Kunduz
  5. Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni

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