Taliban Donald Trump'ı çekilmeye zorluyor… 13 karakol daha kazandı

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid yaptığı iki yazılı açıklamada: "Badgis, Kunduz, Tehar, Herat, Baglan ve Belağ illerinde toplam 13 karakolu ele geçirdiklerini duyurdu.

Taliban sözcüsü saldırılarda 122 Afgan askerinin öldürüldüğünü ve 59 askerin yaralandığını iddia etti. 2 asker ise esir alındı.

Afganistan İslam Emirliği Taliban Hareketi, son yıllarda hem NATO bünyesindeki hemde Kabil hükümetine bağlı askerlere büyük kayıp verdirten saldırılar düzenliyor. Ülkede kontrol alanını genişleten Taliban ile masaya oturmak isteyen Amerika ise Katar üzerinden müzakere alanını zorluyor.

Son olarak ABD başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında “Sovyetler Birliği, terör tehdidi yüzünden Afganistan'da operasyon başlatmakta haklıydı” ifadelerini kullandı. Ardından Suriye'de olduğu gibi Afganistan için çekilme ifadeleri Beyaz Saray kulislerine yansıdı.

Hatırlanacağı üzerine Sovyetler Birliği, 1979'da Afganistan'a ordu yürütmüş 10 yıl süren operasyonun ardından bu ülkeden çekilmişti. Sovyetler Birliği, 1991'da dağılmıştı.

Öte yandan Afganistan'a ilişkin bir soruya yanıt veren Donald Trump, "Generallerimize istedikleri tüm parayı verdim ancak Afganistan'da iyi iş çıkaramadılar. Afganistan'da 19 yıl savaştılar" diyerek, Afganistan için yolun sonuna geldiklerini resmi olarak duyurmuştu.