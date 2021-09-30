  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taliban, baz alacağı anayasayı açıkladı
Gündem

Taliban, baz alacağı anayasayı açıkladı

Afganistan’a hakim olan Taliban yönetimi, geçici hükümetin eski Kral Muhammed Zahir Şah dönemindeki 1964 Anayasası'nı baz alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 08:44:00 -
Taliban, baz alacağı anayasayı açıkladı

Geçici hükümette adalet bakanı olarak görevlendirilen Abdul Hakim Şeri'nin yaptığı açıklamada, söz konusu anayasanın "şeriat ve Taliban ilkelerine aykırı olmayan" maddelerinin tamamen uygulanacağı belirtildi.

Şeri açıklamasında, "İslam Emirliği geçici hükümeti Kral Muhammed Zahir Şah döneminin anayasasını, İslami şeriat ve İslam Emirliği ilkeleriyle çelişen herhangi bir içerik olmaksızın uygulayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şeri, kadınlara oy verme ve politikaya katılma hakkı tanıyan 1964 Anayasası’nın bu yöndeki hükümlerini uygulayıp uygulamayacaklarını ise belirtmedi.

Zahir Şah'ın 1973'te tahttan indirilmesine kadar yürürlükte kalan ve tüm yetkileri büyük ölçüde şahta toplayan Anayasa ülkenin monarşi yasası olarak biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay