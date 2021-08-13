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Dünya Taliban, Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi
Dünya

Taliban, Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 09:16:00 -
Taliban, Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Yetkililer, ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar vilayetinin merkezinin, Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.

Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye yükseldi.

Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de çarşamba Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

 

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