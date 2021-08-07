Taliban Afganistan’ı ele geçirmeyi sürdürüyor: 2 vilayet merkezini de kontrol altına aldılar

Taliban, son süreçte saldırılarının şiddetini artırarak, ülke genelinde iki vilayet merkezinde kontrolü ele geçirdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre son 24 saatlik süreçte ülkenin güneyindeki Nimruz ilinin Zerenc şehir merkezi ve Cevzcan ilinin Şibirgan şehir merkezi Taliban kontrolüne girdi.

Taliban, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ABD ve Kabil hükümetinin sivillere yönelik ihlallerine misillemede bulunmaya başlayacaklarını vurgulamıştı.

Bu açıklama sonrası, Taliban'ın vilayet merkezlerine yönelik ilerleyişe geçtiği rapor ediliyor. Bu kapsamda Hilmend, Kandahar, Zabul, Ferah, Herat, Badgis, Faryab, Kunduz, Tahar, Badahşan, Baglan, Samangan, Saripul gibi birçok ilde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Zerenc ve Şibirgan Taliban kontrolünde

Nimruz ilinin tamamını kontrolü altına alan hareketin, tamamen ele geçirdiği ilk vilayet merkezi, bu ilin idari merkezi olan Zerenc şehri oldu.

Şehirdeki tüm hükümet binaları, askeri üsler, cezaevi ve havalimanı Taliban tarafından ele geçirildi.

İran'a açılan Zerenc Sınır Kapısı da Taliban tarafından kontrol altına alındı. İldeki hükümet güçlerinden bir kısmı Taliban'a teslim olurken, bir kısmı da İran'a kaçtı.

Kontrol altına alınan ikinci vilayet merkezi de, Özbek asıllı savaş ağası Abdurreşid Dostum'un kalesi sayılan Şibirgan şehri oldu.

Taliban, hükümet güçleri ve Dostum'a bağlı milislerle çatışmaların ardından şehri, idari ve askeri binaları, aynı zamanda şehrin cezaevini ele geçirdi.

Dostum'a bağlı güçlerin bir kısmının Taliban'a teslim olduğu, bazılarının da havalimanı üzerinden başkente çekildiği rapor ediliyor.

Afganistan genelinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Mepa News