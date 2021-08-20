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Gündem 'Taliban Afgan halkının ruhunu temsil ediyor' dedi ve ekledi: Afgan kadınının iffetli yaşaması seni neden rahatsız ediyor?
Gündem

'Taliban Afgan halkının ruhunu temsil ediyor' dedi ve ekledi: Afgan kadınının iffetli yaşaması seni neden rahatsız ediyor?

Gazeteci Fatih Uğurlu, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 18:28:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra yaşanan gelişmelere değinen Uğurlu, Türkiye'nin Taliban'a ilişkin duruşunu önemsediğini belirtti.

Afganistan'da yaşanan iç çatışmalarda 170 binden fazla Afgan'ın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Uğurlu, Afganistan'da yaşanan bütün yıkımın sorumlusunun ABD olduğunu söyledi. Uğurlu, "Kurtuluş Savaşı'ndaki Kuva-yi Milliye'miz nasıl Türk halkının ruhunu temsil ettiyse, Taliban da Afgan halkının ruhunu temsil ediyor." dedi.

Taliban üzerinden Şeriat'ı hedef alanları sert ifadelerle eleştiren Fatih Uğurlu, şunları söyledi: "Şimdi 'Afganistan'daki kadınların durumu ne olacak?' diyorlar. Ulan şeytanın uşağı! Sana oradaki kadınların gelip bizi kurtar diye yalvardıkları mı var? Sana ne! Onların iffetini korumasından niye rahatsızsın? Sen çok meraklıysan kendi iffetini koru. Bu sahte 'namuslu' adam numaralarına gelmeyelim."

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