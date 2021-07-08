  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Uçan kale" TSK'ya teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

İYİ Parti’nin "yırtık ayakkabılı çiftçi" diye servis ettiği kişi bakın kim çıktı!

Boğaz'dan geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken görüntü!

Kim'in sağlık durumu nasıl? Güney Kore istihbaratından açıklama

Fatma Yümlü Mustafa Destici'yi ziyaret etti! 'BBP bu fitne oyunlarına gelmez'

"15/07 Şafak Vakti" filminden ilk fotoğraflar!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş anlattı! Koşarak yeleğin üzerindeki Türk bayrağını öpüyorlar

Başsavcı açıkladı: Silahlı darbe girişimine hazırlandıklarını tespit ettik

Yargıtay’dan flaş karar: FETÖ'nün "Bolu çatı yapılanması" davasında 118 sanıktan 110'u hakkındaki kararı onadı

Tecavüzcü, hendekçi ve dolandırıcı bir arada! Tosuncuk, Demirtaş ve Oktar'a komşu oldu
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: İsrail'in Humsa el-Favka köyünü yıkması insanlık onurunu zedeliyor
Son dakika! İsveç'te uçak düştü
Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada iki Kırgız askeri yaralandı
Rus yetkililer, Taliban heyeti ile Moskova'da görüştü
Dünya Taliban adım adım tüm ülke kontrolünü ele geçiriyor! Bu kez İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirdiler
Dünya

Taliban adım adım tüm ülke kontrolünü ele geçiriyor! Bu kez İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirdiler

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban’ın, ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:57:00 -
Taliban adım adım tüm ülke kontrolünü ele geçiriyor! Bu kez İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirdiler

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Afgan yetkili, Taliban’ın Herat vilayetinin batısındaki İslam Kale geçiş noktasını kontrol altına aldığını belirtti.

Öte yandan İran medyası, İslam Kale Sınır Kapısı’nın Taliban tarafından ele geçirildiğini teyit ederek birçok Afgan askerinin kaçarak İran’a sığındığını bildirdi.

Taliban sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Taliban mensuplarının sınır kapısının bulunduğu noktada havaya ateş açarak kutlama yaptığı bir videoyu yayınlayarak, İslam Kale'de kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.

İslam Kale Sınır Kapısı, Herat vilayetine 120 kilometre mesafede bulunuyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini açıklamıştı.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırı yapmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay