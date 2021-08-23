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Dünya Taliban ABD'yi bu kare ile vurdu
Dünya

Taliban ABD'yi bu kare ile vurdu

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, 20 yıl sonra ABD'nin çekilmesine göndermede bulundu. 2. Dünya Savaşı sırasında ABD askerlerinin Iwo Jima Savaşı'nda Suribachi Dağı'na diktikleri bayrağa atıfta bulunarak ABD ile dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 03:35:00 -
Taliban ABD'yi bu kare ile vurdu

Taliban güçleri çekilen Afgan kuvvetlerinden ele geçirdikleri ABD yapımı taktik teçhizatı giyerek 2. Dünya Savaşı sırasında ABD askerlerinin Iwo Jima Savaşı'nda Suribachi Dağı'na diktikleri propaganda amaçlı bayrak pozuna benzer bir fotoğraf çekerek ABD ile dalga geçti.

Taliban'ın komando birliği Badri 313'ün üyeleri, gece görüş gözlüğü de dahil olmak üzere tam kamuflaj ve taktik teçhizat giyip Amerikan birliklerinin ABD bayrağını yükselttiği ikonik bir İkinci Dünya Savaşı fotoğrafını yeniden şekillendirdi.

Taliban'ın bu harekete birçok ABD'liyi sinirlendirdi. ABD'de birçok isim Başkan Joe Biden'ın istifasını bile istedi.

 

 

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