Taliban, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü!

Taliban kaynakları, geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın doğusundaki Paktika iline bağı Gomel ilçesinde düşürdükleri ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracının görüntülerini yayınladı.

Söz konusu hava aracının istihbarat toplamak için bölgede uçuş halinde olduğu bildirilirken, görüntülerde AGM-114 Hellfire füzeleri dikkat çekiyor. Taliban kaynaklarının paylaştığı görsellerde füzelerin patlamamış olduğu görülüyor.