Taliban, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü!
Taliban, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracını Paktika eyaletinde vurup düşürdüler. Taliban'a yakın kaynaklar, düşürülen silahlı hava aracının görüntülerini haber sitelerinde yayınladı.08 Kasım 2018 Perşembe 18:56
Taliban kaynakları, geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın doğusundaki Paktika iline bağı Gomel ilçesinde düşürdükleri ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracının görüntülerini yayınladı.
Söz konusu hava aracının istihbarat toplamak için bölgede uçuş halinde olduğu bildirilirken, görüntülerde AGM-114 Hellfire füzeleri dikkat çekiyor. Taliban kaynaklarının paylaştığı görsellerde füzelerin patlamamış olduğu görülüyor.
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