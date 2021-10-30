Taliban ABD ve Avrupa’ya çağrıda bulundu: Kadınların eğitimi için bakın neyi şart koştular!

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle kontrolü ele geçiren ve Taliban, kız çocuklarının okutulması için Avrupa'ya şart koştu.

Afganistan'ın ABD ve Avrupa'daki merkez bankaları ile denizaşırı ülkelerde bulunan milyarlarca dolarlık malvarlığı, ağustos ortasında Taliban'ın Batı destekli hükümeti devirip iktidara el koymasından beri dondurulmuş durumda.

Reuters, kız çocuklarıyla kadınların eğitim almasına ve çalışmasına engeller getiren Taliban'ın maliye bakanlığının, 'ülke rezervlerini kullanabilmek için hükümetin kadınların eğitim alması dahil insan haklarına saygı göstereceği' beyanında bulunduğunu haberleştirdi.

"Paramızı verin"

Reuters'e konuşan Maliye Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Hakmal "O para Afgan ulusuna ait. Sadece bize paramızı verin. Parayı dondurmak etik değil ve tüm uluslararası yasalarla değerlere aykırı" dedi.

Afgan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Şah Mihrabi ise, Avrupa'ya doğru göç dalgası tetikleyebilecek ekonomik çöküşten kaçınılması için Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rezervlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"Yıl sonuna kadar para var"

Mihrabi "Durum umutsuz ve nakit miktarı azalıyor. Şu anda sadece Afganistan'ın yıl sonunu görmesine yetecek kadar para var" diyerek şunları söyledi:

"Afganistan paraya erişim sağlayamazsa, bundan en ağır etkilenecek Avrupa olacaktır. Ne ekmek ne de ekmek alacak para bulmak iki kat sorun demektir. Çaresiz kalan insanlar, Avrupa'nın yolunu tutacaktır."

Maliye Bakanlığı Sözcüsü Hakmal, "Taliban'ın erkeklerle aynı sınıflarda olmayacak şekilde harem-selamlık halinde kadınların eğitim görmesine izin vereceğini, insan haklarına saygı göstereceğini, ancak İslam hukukunun eşcinsel haklarını içermediğini" söyledi.

Hakmal, LGBTİ üyelerinin geçerli olmadığını söyleyerek, "Bu bizim şeriat yasalarımıza aykırı" ifadelerini kullandı.

ABD ve Almanya açıklaması

ABD yönetiminin elinde bulunan 9 milyar dolarlık Afgan rezervlinin büyük bölümünü serbest bırakmayacağını açıklamasına karşın Avrupa'nın bu adımı atabileceği umudunu dile getiren Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Mihrabi, elinde yarım milyar dolarlık Afgan rezervi olan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bu fonları serbest bırakması gerektiğini söyledi.