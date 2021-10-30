  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban ABD ve Avrupa’ya çağrıda bulundu: Kadınların eğitimi için bakın neyi şart koştular!
Dünya

Taliban ABD ve Avrupa’ya çağrıda bulundu: Kadınların eğitimi için bakın neyi şart koştular!

Ağustos ayının ortaları itibarıyla Afganistan’da yönetimi eline alan Afganistan’da Taliban yönetimi maddi sıkıntı yaşıyor. ABD ve Avrupa’ya dondurulan milyarlarca dolarlık rezervini kullanabilmek için çağrıda bulunan Taliban, insan haklarına saygı göstereceğini, ama buna LGBT sapkınlarının dahil olmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 03:50:00 -
Taliban ABD ve Avrupa’ya çağrıda bulundu: Kadınların eğitimi için bakın neyi şart koştular!

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle kontrolü ele geçiren ve Taliban, kız çocuklarının okutulması için Avrupa'ya şart koştu. 

Afganistan'ın ABD ve Avrupa'daki merkez bankaları ile denizaşırı ülkelerde bulunan milyarlarca dolarlık malvarlığı, ağustos ortasında Taliban'ın Batı destekli hükümeti devirip iktidara el koymasından beri dondurulmuş durumda.

Reuters, kız çocuklarıyla kadınların eğitim almasına ve çalışmasına engeller getiren Taliban'ın maliye bakanlığının, 'ülke rezervlerini kullanabilmek için hükümetin kadınların eğitim alması dahil insan haklarına saygı göstereceği' beyanında bulunduğunu haberleştirdi.

"Paramızı verin"

Reuters'e konuşan Maliye Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Hakmal "O para Afgan ulusuna ait. Sadece bize paramızı verin. Parayı dondurmak etik değil ve tüm uluslararası yasalarla değerlere aykırı" dedi.

Afgan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Şah Mihrabi ise, Avrupa'ya doğru göç dalgası tetikleyebilecek ekonomik çöküşten kaçınılması için Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rezervlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"Yıl sonuna kadar para var"

Mihrabi "Durum umutsuz ve nakit miktarı azalıyor. Şu anda sadece Afganistan'ın yıl sonunu görmesine yetecek kadar para var" diyerek şunları söyledi:

"Afganistan paraya erişim sağlayamazsa, bundan en ağır etkilenecek Avrupa olacaktır. Ne ekmek ne de ekmek alacak para bulmak iki kat sorun demektir. Çaresiz kalan insanlar, Avrupa'nın yolunu tutacaktır."

Maliye Bakanlığı Sözcüsü Hakmal, "Taliban'ın erkeklerle aynı sınıflarda olmayacak şekilde harem-selamlık halinde kadınların eğitim görmesine izin vereceğini, insan haklarına saygı göstereceğini, ancak İslam hukukunun eşcinsel haklarını içermediğini" söyledi.

Hakmal, LGBTİ üyelerinin geçerli olmadığını söyleyerek, "Bu bizim şeriat yasalarımıza aykırı" ifadelerini kullandı.

ABD ve Almanya açıklaması

ABD yönetiminin elinde bulunan 9 milyar dolarlık Afgan rezervlinin büyük bölümünü serbest bırakmayacağını açıklamasına karşın Avrupa'nın bu adımı atabileceği umudunu dile getiren Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Mihrabi, elinde yarım milyar dolarlık Afgan rezervi olan Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bu fonları serbest bırakması gerektiğini söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nu utandıran rakamlar açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu utandıran rakamlar açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapımına şiddetle karşı çıktığı Marmaray’ın her sene artan yolcu sayısı rekor kırmaya devam ediyor...
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması: Fırsat olarak görüyoruz
Ekonomi

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması: Fırsat olarak görüyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. senesi olan Şubat 2022'de düzenlenmesi p..
İslam Memiş tarih ve fiyat vererek uyardı!
Ekonomi

İslam Memiş tarih ve fiyat vererek uyardı!

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahminlerde bulundu! "Dolar nereye gram altın oraya" diyen İslam Mem..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay