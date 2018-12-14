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Taliban-ABD görüşmesinin tarihi belli oldu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına katkıda bulunmak için Taliban ile ABD arasında bir görüşme ayarladıklarını açıkladı.

14 Aralık 2018 Cuma 19:10
Taliban-ABD görüşmesinin tarihi belli oldu

Pakistan Başbakanı İmran Han, "ABD yönetimiyle Afgan Talibanı arasında görüşme ayarladık. İki taraf 17 Aralık'ta bir araya gelecek." dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da diyalog ortamına katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirterek, "ABD ve Afgan Talibanı 17 Aralık'ta bir araya gelecek." dedi.

Han, Hayber Pahtunhva eyaletinin ilk 100 günlük icraatlarını anlattığı programda yaptığı konuşmada, ABD ve Taliban görüşmesi konusuna değindi.

ABD yönetiminin, Afgan Talibanı'nı diyalog masasına gelmeye ikna etmek için Pakistan'a etkisini kullanması yönünde çağrılarda bulunduğunu hatırlatan Han, Afgan Talibanı ile ABD arasında görüşme ayarlandığını duyurdu.

17 Aralık'ta görüşme yapılacak

Yıllardır Pakistan'ın, Afganistan'da çözümün askeri değil diyalog yöntemiyle çözüleceği yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Han, "Bize uzun zamandır Afganistan konusunda yaptığımızdan daha fazlasını yapmamızı isteyen ABD yönetimiyle Afgan Talibanı arasında görüşme ayarladık. İki taraf 17 Aralık'ta bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Han, görüşmenin nerede yapılacağına ilişkin bilgi paylaşmadı.

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:10
  1. Taliban
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