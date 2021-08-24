Taliban 31 Ağustos’u işaret etmişti! ABD’den yeni açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin siyasi ve güvenlik kanalları aracılığıyla Taliban ile günlük olarak görüşmeler yaptığını söyleyerek, ABD’liler ve diğerlerini Afganistan’dan tahliye etmede ‘muazzam ilerleme’ kaydettiklerini bildirdi.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD güçlerinin geri çekilmesi için 31 Ağustos olan son tarihi uzatıp uzatmayacağına ilişkin bir soruya, “Bu tarihin uzatılıp uzatılmayacağı günün sonunda Başkan Joe Biden’ın kararı olacaktır. Ancak ben 31 Ağustos’a kadar ayrılmak isteyen tüm Amerikalıları çıkaracak kadar vaktimizin olduğunu düşünüyorum” diyerek yanıt verdi.

31 Ağustos uyarısı

Taliban Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, dün Sky News’e yaptığı açıklamada yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilme sürecini planlandığı gibi 31 Ağustos’ta tamamlamasının sonuçları konusunda uyarmıştı.

Taliban hareketinden bir kaynak ise, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme süreci tamamlanmadan yeni bir hükümet kurulduğuna dair açıklama olmayacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’ın Afganistan’da iktidarı ele geçirmesinin ardından Kabil’deki tahliyelerin neden olduğu kaos ve müttefiklerinin baskısı karşısında, ABD askerlerinin çekilme sürecini uzatmayı düşündüğünü söylemişti.

Biden’dan açıklama

Biden Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Afganistan’dan devam eden tahliyeler nedeniyle ABD askerlerinin çekilme sürecinin uzatılma ihtimalini askeri yetkililerle görüştüklerini bildirerek, “Bizimle ordu arasında uzatma konusunda devam eden görüşmeler var. Uzatmak zorunda kalmamayı umuyoruz, ancak tahliye sürecinin ilerlemesini tartışacağız” diye konuşmuştu.