Talha Uğurluel Tunus'tan paylaştı! Türk gencinden duygulandıran anı! "Ataların ücreti çoktan ödedi"

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Tunus'ta Abdulvahap isimli bir Türk genci ile karşılaşan Tarihçi Yazar Talha Uğurluel, bizzat gencin anlattığı anıyı sosyal medya hesabından video olarak paylaştı.

"Senin ataların bu ücreti çoktan ödedi"

Anısını anlatan Türk genci taksiye bindiğini ve taksicinin kendisinin Türk olduğunu öğrenince kendisinden para almadığını aktardı. Tunus'ta üniversite okuduğunu aktaran genç, Taksici'nin kendisine "Senin ataların zaten bu ücreti çoktan ödedi" dediğini ifade etti.

"Bu tür olaylar karşısında mutlu oluyorum"

Genç bunun gibi birçok olayla karşılaştığını ifade ederek Osmanlı Devleti ile gurur duyduğunu ve bu tür hadiseler karşısında mutlu olduğunu söyledi.

Paylaşılan video büyük beğeni topladı

Uğurluel'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılardan büyük beğeni topladı. Paylaşıma yorumda bulunan vatandaşlar, video karşısında duygulandılarını ifade etti.