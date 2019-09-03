Talha Emir Buldu, Avrupa üçüncüsü oldu

23 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan’ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası sona erdi. 38 Ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı heyecan dolu şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonaya Kick Lyght branşında 94 kiloda yarışan Sivaslı sporcu Talha Emir Buldu, rakiplerini tek tek yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Antrenörü Ekrem Arıs ile birlikte müsabakaya katılan Buldu, bu derecesi ile Sivas Kick Boks camiasını sevince boğdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da sosyal medya hesabından Macaristan’ın Gyor kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli sporcuların elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, şampiyonada dereceye giren sporcuları kutladı.