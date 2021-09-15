Talepleri kabul edilince açlık grevini askıya aldılar
Siyonist işgal rejimi zindanlarındaki Filistinli esirler, taleplerinin işgal yönetimi tarafından kabul edilmesinin ardından Cuma günü başlatmayı planladıkların toplu açlık grevini askıya aldı.
Filistin Esir İşleri Dairesi başkanı Kadri Ebubekir dün yaptığı açıklamada, altı Filistinli esirin Gilboa hapishanesinden kaçmasının ardından mahkumların koşullarının kötüleşmesini protesto etmek için Cuma günü toplu açlık grevi başlatılacağını duyurmuştu.
Filistin Esirler Kulübü bugün yaptığı açıklamada, esirlerin taleplerinin kabul edilmesini ardından açlık grevini askıya aldıklarını duyurdu.
Açıklamada, esirlerin toplu açlık grevi başlatmalarının beraberinde bir halk direnişine de sebep olabileceğinden korkan işgal yönetiminin, geri adım atmak zorunda kaldıkları ifade edildi.
Açıklamada, tünel eylemi gerçekleştiren esirler ve işgal zindanlarında direnen tüm esirler tebrik edildi.
Açıklamada, tüm direniş hareketlerinin ve ulusal kurumların da bu tecrübeden ders çıkarmaları istendi, işgale karşı direniş sahasında güçleri birleştirmenin öneminin dikkate alınması çağrısında bulunuldu.