Talep ettiler: Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, iktidara emekliler için çağrıda bulundu. Kılıç, en düşük emekli maaşının 17 bin lira olması gerektiğini söyledi, bayram ikramiyesinin de 5 bin lira olmasını talep etti.

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında Kızılcahamam ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıç'a Yeniden Refah Partisi Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Seyfullah Köken de eşlik etti. En düşük emekli maaşının 17 bin lira olması gerektiğini belirten Kılıç, "Emekli maaşı 10 bin lira olduğundan bu yana bunu net bir şekilde ifade ediyoruz. 10 bin lira emekli maaşıyla emeklilerimiz geçinemiyor bu kadar net. Bunu daha fazla, daha farklı nasıl anlatabiliriz bilemiyorum. '17 bin lira', hükümetimizden sadece bunu istedim. Bir kere daha emekli memnun edilirse bunun faydasını belki de iktidar partisi görecek, hükümet görecek. Kimin fayda göreceğini, kimin işine yarayacağını zerre kadar önemsemiyorum. Kime yararsa yarasın, bunun faydasını kim görürse görsün ama emeklinin durumu lütfen düzeltilsin. Emeklinin derdine çare bulunsun. Emekliye verilen bayram ikramiyesi 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarılmalıdır. Ve yine Kurban Bayramı ikramiyeleri de bir küçükbaş kurban kesilebilecek şekilde piyasanın gerçeği olan rakama netleştirilmelidir. Aksi halde emeklinin nefes alması imkânsızdır" diye konuştu.

'BU FERYAT DUYULMALIDIR'

Halk pazarlarını dolaştığında gördüğü manzaranın dramatik olduğunu dile getiren Kılıç, "Pazar yerlerinde tezgâh altında marul yapraklarının kesmeye çalışan emekli analarımız, babalarımız var. Bu insanlar geçinemiyor. Geçinebiliyor olsalar çarşı, pazarda tezgâh altında atıklar arasında kötünün iyisini seçmeye çalışmazlardı. Bu ses, bu feryat duyulmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanı'nın işi; 'para yok demek' değil 'kaynak üretmektir.' En düşük emekli maaşını 17 bin liraya çıkaracak kaynağı üretmek Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in görevidir. Sayın Şimşek'i göreve çağırıyorum. Lütfen emeklilerin çığlığını, çağrısını duyun. Bunu aylardır ifade ediyoruz, en düşük emekli maaşı 10 bin lira emeklilerimize yetmiyor. Seçime sayılı günler kaldı. Kime yarar, kime yaramaz önemsemiyorum. Kime yararsa yarasın ama: emeklinin cebine para girsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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