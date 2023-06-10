Talep artınca fiyatlar patladı! Vatandaşların çok büyük talebi var!

Vatandaş ile yatırımcıların yeni gözdesi haline gelen Şile, Silivri ve Çatalca'da emlak fiyatları bir yıl içinde neredeyse 3'e katlandı. Şile merkezde deniz manzaralı bir dönüm arazi 18 milyon liraya kadar alıcı bulurken, Çatalca 'da metrekaresi 2 bin liranın altında tarla bile bulunmuyor.

İstanbul'da emlak fiyatları artmaya devam ederken, Şile, Çatalca ve Silivri ise cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Pandemi döneminden itibaren emlak yatırımcılarının radarına giren 3 ilçe, 6 Şubat tarihli yıkıcı depremlerden sonra en çok rağbet gören bölgeler haline geldi. Söz konusu ilçelerdeki gayrimenkul fiyatları yoğun talep nedeniyle bir yıl içinde 3'e hatta 4'e katlanmış durumda. haberglobal'e göre: Dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen "İlk Arsam Projesi" kapsamında imar haklarının arttırılması beklenen 3 ilçede, bir yandan da yapılaşmaya bağlı doğal tahribat endişesi de söz konusu.