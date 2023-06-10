  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu

Rumlar ve Yunanistan, Konya'daki bu gelişme karşısında çok panik! Katar'ın kapısını çaldılar

Bill Gates'ten dehşete düşüren proje! Milyonlarca sivrisineği sokaklara bıraktı, herkes kendine dikkat etsin

Papa'nın sağlık durumu merakla beklenirken ameliyatının ardından o isim dikkat çeken açıklama yaptı

ATAK helikopterde öğrenildi! Bomba özellik Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak

Yuh artık! CHP'li Belediye Başkanı, partili vatandaşı kürsüye çağırıp tokatladı!

Eksik demir hatalı beton! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden inşaat skandalı

Doğal gaz kazı çalışması: Milyonların merakla beklediği haber geldi! Ekipler hemen harekete geçti

'Sır küpü' Hakan Fidan'ın bilinmeyenleri! Dünyaya geldiği evle ilgili detay oldukça ilginç

Kanada'da Müslüman ve Hristiyan ailelerden LGBT tepkisi! 'Çocuklarımızı rahat bırakın'
Yaşam Talep artınca fiyatlar patladı! Vatandaşların çok büyük talebi var!
Yaşam

Talep artınca fiyatlar patladı! Vatandaşların çok büyük talebi var!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 23:43:00 -
Talep artınca fiyatlar patladı! Vatandaşların çok büyük talebi var!

Vatandaş ile yatırımcıların yeni gözdesi oratya çıktı! Herkesin gözdesi haline gelen Şile, Silivri ve Çatalca'da nerdeyse fiyatlar 3' katladı. Şile merkezde deniz manzaralı bir dönüm arazi 18 milyon liraya kadar alıcı bulurken, Çatalca 'da metrekaresi 2 bin liranın altında tarla bile bulunmuyor. İşte dikkat çeken detaylar...

 Vatandaş ile yatırımcıların yeni gözdesi haline gelen Şile, Silivri ve Çatalca'da emlak fiyatları bir yıl içinde neredeyse 3'e katlandı. Şile merkezde deniz manzaralı bir dönüm arazi 18 milyon liraya kadar alıcı bulurken, Çatalca 'da metrekaresi 2 bin liranın altında tarla bile bulunmuyor.

İstanbul'da emlak fiyatları artmaya devam ederken, Şile, Çatalca ve Silivri ise cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Pandemi döneminden itibaren emlak yatırımcılarının radarına giren 3 ilçe, 6 Şubat tarihli yıkıcı depremlerden sonra en çok rağbet gören bölgeler haline geldi. Söz konusu ilçelerdeki gayrimenkul fiyatları yoğun talep nedeniyle bir yıl içinde 3'e hatta 4'e katlanmış durumda. haberglobal'e göre: Dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen "İlk Arsam Projesi" kapsamında imar haklarının arttırılması beklenen 3 ilçede, bir yandan da yapılaşmaya bağlı doğal tahribat endişesi de söz konusu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23