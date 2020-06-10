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Aktüel

Talas’ta taksi duraklarına hijyen paketi

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Talas Belediyesi, ilçe genelindeki iş yerleri ve apartmanlara dağıttığı hijyen paketi uygulamasını taksi duraklarında da sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:25:59 -
Talas’ta taksi duraklarına hijyen paketi

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Talas Belediyesi, ilçe genelindeki iş yerleri ve apartmanlara dağıttığı hijyen paketi uygulamasını taksi duraklarında da sürdürdü.


Korona virüse karşı ilk günden itibaren aralıksız şekilde mücadele eden Talas Belediyesi, bu kapsamda bir yandan ortak kullanım alanlarında hijyen ve dezenfekte çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da ilçede dezenfekte ürünleri dağıtarak vatandaşların mücadelesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcileri ile birlikte ilçedeki taksi duraklarına hijyen çantası dağıtıldı.


Taksilere ve duraklara yapılan haftalık periyodik dezenfekte uygulaması ve hijyen paketi hediyesinden memnun kalan taksici esnafı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

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