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Ekonomi Talas'ta karar verildi: Tam 5 yılda o ilimizde 214 örnek proje hayata geçirildi! Projesinin detayını resmen açıkladı
Ekonomi

Talas'ta karar verildi: Tam 5 yılda o ilimizde 214 örnek proje hayata geçirildi! Projesinin detayını resmen açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 11:11:00 -
Talas'ta karar verildi: Tam 5 yılda o ilimizde 214 örnek proje hayata geçirildi! Projesinin detayını resmen açıkladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 Ağartan Proje"leri ikiye katladıklarını bildirdi. Projesi hakkında açıklama yaptı


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "100 Ağartan Proje"leri ikiye katladıklarını bildirdi.

Başkan Yalçın, yazılı açıklamasında, hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktıklarını, Talaslılara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Yalçın, "Bu süreçte 7/24 Kütüphane'den Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na, Mevlana Meydanı'ndan Şeffaf Odaya, Pati Evi'ne, Hayır Çarşısı'na kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdik. 2019 yılı seçimleri öncesinde açıkladığımız 100 Ağartan Proje'leri ikiye katladık. Bugün geldiğimiz noktada, 5 yıl içerisinde toplam 214 projeyi hizmet ve yatırıma dönüştürmenin, dolayısıyla hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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