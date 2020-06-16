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Aktüel

Talas Belediyesi’nden satılık taşınmazlar

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 15 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:41:47 -
Talas Belediyesi’nden satılık taşınmazlar

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 15 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa sunulacak.


24 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak ihale ile çeşitli mevkilerde bulunan 7 adet ticaret merkezi arsası ile 1 adet akaryakıt istasyonu arsası, 1 adet özel sağlık tesisi arsası ve 1 adet özel sosyal tesis arsası satışa sunulacak.


Ayrıca 3 adet villa parseli ve 1 adet kütle parsel ile 1 adet dükkân da aynı gün ihaleye çıkartılacak.


İhalelerle ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2412-2420 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr/duyurular kısmından bilgi alınabilir.

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