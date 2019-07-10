Talas Anayurtspor, BAL’dan transfer yaptı Kayseri Süper Amatör Küme’nin yeni takımı Talas Anayurtspor, dış transferde ilk imzasını BAL takımlarından Mucur Yabanlıspor’dan Ayhan Aslan’a attırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme’nin yeni takımı Talas Anayurtspor, dış transferde ilk imzasını BAL takımlarından Mucur Yabanlıspor’dan Ayhan Aslan’a attırdı.

Bu sezon ligde kalıcı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Talas Anayurtspor, dış transfere başladı. Argıncık’ta bulunan kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde Mucur Yabanlıspor’dan Ayhan Aslan, kendisini Talas Anayurspor’a bağlayan imzayı attı. Kulüp Başkanı Murat Akgöz ve Antrenör Volkan Bektaş’ın katıldığı imza töreni sonrasında 1996 doğumlu orta saha oyuncusu yeni formasını ilk defa giydi. Argıncıkspor ve Yerköyspor formaları giyen Ayhan Aslan, geçtiğimiz sezonu BAL takımlarından Mucur Yabanlıspor’da geçirmişti.

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