Takva, Allah’ın azametinden korkarak ve rahmetini ümit ederek kulun dinin yasak ettiği durumlardan uzak durmak ve buyurduklarını yerine getirmesine denir. Kuranı Kerim’de ve hadisi şerifler de takva konusundan sıkça bahsedilmektedir. Peki, Takva nedir ve nasıl takva sahibi olunur?