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İSLAM Takva nedir ve nasıl takva sahibi olunur?
İSLAM

Takva nedir ve nasıl takva sahibi olunur?

Takva, Allah’ın azametinden korkarak ve rahmetini ümit ederek kulun dinin yasak ettiği durumlardan uzak durmak ve buyurduklarını yerine getirmesine denir. Kuranı Kerim’de ve hadisi şerifler de takva konusundan sıkça bahsedilmektedir. Peki, Takva nedir ve nasıl takva sahibi olunur?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 17:24:00 -
Takva nedir ve nasıl takva sahibi olunur?

Takva nedir ve nasıl takva sahibi olunur? Müttaki kimdir?

Takvada ilk akla gelen, haramları terktir. Bunu, mekruhlardan sakınma takip eder. Mekruh, çirkin bulunan, hoş karşılanmayan fiil, söz ve hâlleri terk etmeye denir. Takva sahibi olan kişiye müttaki denir. Kuranı Kerim’de ve hadisi şerifler de takva çok üzerinde durulmuş bir kavramdır. İşte takva sahibi olmanın yolları…

1-İman etmek,

2-Şirkten uzak durmak,

3-Allah’ı her zaman hatırlamak unutmamak,

4-Allah ve peygamberlerine boyun eğmek,

5-İnkârcılarla mücadele etmek,

6-Bollukta ve darlıkta sahip olunan mallardan infakta bulunmak,

7-Namaz kılmak, salât etmek, salâtı ikame etmek,

8-Zekât vermek,

9-Verilmiş sözlerde durmak,

10- Sıkıntılara sabretmek,

12- Açgözlü olmamak,

13- Ana-babaya iyi davranmak, itaat etmek.

14-Hiçbir zaman kendini temize çıkarmaya çalışmamak,

15-Tövbe etmek,

16-Yanlışlarda ısrar etmemek,

17-Yaptıklarının affını dilemek,

18- Öfkeye sahip olmamak,

19- Başkalarını bağışlamak,

20-Adaletli olmak ve adaleti ayakta tutmaya gayret etmektir.[6]

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