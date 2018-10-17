Taktik belli: kopyala yapıştır! Kol kola giren İYİ Parti ve Sözcü'den "İş Bankası" çarpıtması

CHP'nin elindeki İş Bankası hisseleriyle ilgili AK Parti'de başlatılan çalışmada, hisselerin Hazine'ye devrine yönelik çok yönlü inceleme yürütülüyor.

İYİ Parti ve Sözcü el ele kol kola

Provokatif yayınlarıyla bilinen Sözcü Gazetesi ile el ele veren Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti, İş Bankası'nın hazineye devri çalışmalarını çarpıtma bilgilerle sulandırmaya çalışıyor. İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nın Twitter paylaşımını kopyala yapıştır yaptı.

İşte Özdağ'ın kopyala yapıştır taktikli sulandırma paylaşımı...

İş Bankası milletin olsun dıyorsunuz.

Millet sadece AKP mi?

Vakıf Bank’da "4", Halkbank’ta "3", Ziraat Bankası’nda "2" Yönetim Kurulu üyesi, AKP’nin eski vekili veya partilisi bunun neresi milli

İller Bankasının 7 Yönetim Kurulu üyesinin 5 tanesi AKP'li.

Sözcü yazarı trollük peşinde!

Sözcü gazetesi, İş Bankası konusunda da geri durmadı. Sosyal medya platformu Twitter'dan konuyla ilgili trollük yapan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu çarpıtma bilgiler paylaştı.

İşte Muratoğlu'nun sosyal medya paylaşımı:

İş Bankası milletindir demişken; Millet AKP mi?

Vakıf Bank’da "4", Halkbank’ta "3", Ziraat Bankası’nda "2" Yönetim Kurulu üyesi, AKP’nin eski vekili veya partili…

İller Bankası… 7 Yönetim Kurulu üyesinin 5 tanesi AKP'li...