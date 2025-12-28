Taksiye binerken kalp krizi geçirdi! Şoförün dikkati hayat kurtardı

Yüksekova’da gece saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda, insanlık ölmedi dedirten bir dayanışma örneği sergilendi. Orman Mahallesi'nde yaşayan ve göğüs ağrısı şikayetiyle acil yardıma ihtiyaç duyan bir genç, bölgeye ticari taksi çağırdı. Gencin durumunun kritik olduğunu ve kalp rahatsızlığı geçirdiğini fark eden taksi şoförü, hastaneye gitmek yerine güzergah üzerindeki sağlık ekiplerine yönelerek zamana karşı büyük bir yarış başlattı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanan bir genç, taksi şoförünün dikkati ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Orman Mahallesi'nde ikamet eden ve henüz ismi öğrenilemeyen bir genç, göğüs ağrısı şikayeti üzerine bölgeye ticari taksi çağırdı.

Genci aracına alan taksi şoförü, durumun aciliyetini fark ederek vakit kaybetmeden yola çıktı. Genç hastayı Cengiz Topel Caddesi üzerinde uygulama noktasında bulunan ya da devriye atan 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.