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Taksit sayısı arttı kampanyalar güncellendi

Cep telefonu, tablet ve bilgisayarların kredili satışında taksit sayısının artması üzerine firmalar kampanyalarını güncelledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:07
Taksit sayısı arttı kampanyalar güncellendi

Buğra Kardan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK)Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” ibaresini “Tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” şeklinde değiştirmesi sonrasında firmalar kampanyalı satışlara başlıyor. Yıl sonuna kadar devam edecek olan kampanyalarla stoklardaki ürünlerin eritilmesi hedefleniyor.

Ekonomiyi canlandıracak

Perakende Uzmanı Retail Türkiye Editörü Cengiz Çambel, cep telefonu, tablet ve bilgisayar kredilerinin vadelerinin uzatılmasının ekonomiyi canlandıracak bir adım olduğunu söyledi.  Cep telefonunda taksit sayısının sınırlanmasının ardından tüketici talebinin yabancı ürünlerden yerlilere kayacağını belirten Çambel, “Bu sayede cari açık azalacak” dedi.

Stoklar eriyecek

BDDK’nın düzenlemesinin akabinde firmaların kampanyalarını revize ederek, stoklarını eritmeye yöneleceğini aktaran Çambel, “Buna bağlı olarak satışlar cep telefonu tarafında yüzde 30, tablet ve bilgisayar tarafında da yüzde 40 artacaktır” tahmininde bulundu.

Fiyatlar düşüyor

Ekim ve Kasım aylarında elektronik ürün satışlarının daraldığını hatırlatan Çambel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolar ile Euro kurlarında yukarı yönlü oynamalardan ötürü Iphone ve Ipad fiyatlarının zamlanması piyasayı olumsuz etkiledi, teknoloji marketlerini sıkıntıya soktu. Tabii kurların geri çekilmesi sonrasında fiyatlar bir miktar düştü. Şu anda raflarda cep telefonları 500 ila 10 bin liradan, tabletler 750 ila 2 bin liradan, masaüstü bilgisayarlar ise bin ila 10 bin liradan alıcılarını bekliyor. Markalara ve modellere göre değişen fiyatların daha da düşeceğini öngörüyoruz. Örnekleri de görüyoruz, Apple bile Iphone’un fiyatını 7 bin liraya, Ipad’inkini 2-3 bin liraya kadar indirdi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:07
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  2. Perakende Uzmanı Retail Türkiye Editörü Cengiz Çambel
  3. BDDK

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