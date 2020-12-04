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Aktüel Taksisinde unutulan 300 bin avroyu sahibine teslim eden sürücüye memleketinden ödül
Aktüel

Taksisinde unutulan 300 bin avroyu sahibine teslim eden sürücüye memleketinden ödül

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:49:33 -
Taksisinde unutulan 300 bin avroyu sahibine teslim eden sürücüye memleketinden ödül

MARDİN (AA) - İstanbul'da bir turistin aracında unuttuğu 300 bin avroyu sahibine teslim eden taksi şoförü Engin Olgaç, geldiği memleketi Nusaybin'de Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan tarafından tabloyla ödüllendirildi.

Temizkan, yakınlarını ziyaret etmek için memleketine gelen taksici Olgaç'ı makamında kabul etti.

Olgaç'ı gösterdiği davranıştan dolayı tebrik eden Temizkan, ilçe olarak kendisiyle gururlandıklarını ifade ederek, "Nusaybin insanı güzeldir. Gittikleri İstanbul'da, İzmir'de güzel şeyler yapıyorlar. Haberlerde gördüğümüzde çok gururlandık. Tüm Nusaybinli hemşerilerimiz adına sizi kutluyorum." dedi.

Olgaç ise birçok kişiden tebrik mesajları aldığını söyleyerek, "Aynısı olsa yine aynısı yaparım" dedi.

Olgaç, aileden helal kazançla çalışmayı öğrendiklerini belirtti.

Kaymakam Temizkan, Olgaç'a hoşgörünün sembolü olan, "İnanç Parkı" adıyla UNESCO Geçici Kabul Listesi'nde yer alan Zeynelabidin Camisi ve Moryakup Kilisesi'ninin görüldüğü fotoğraf tablosunu hediye etti.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de Olgaç'a, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatını anlatan bir kitap hediye etti.

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