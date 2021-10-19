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Gündem Taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unuttu
Gündem

Taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unuttu

Almanya'da gelen bir kişi Sarıyer'de bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açtığında valizi gören taksici, içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulunan vazlizi sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:45:00 -
Taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unuttu

Olay, geçen Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.

Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksici Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.

"Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum"

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.

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